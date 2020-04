L’oncologo Nelson Teich si è insediato come nuovo ministro della Sanità brasiliano nel corso di una cerimonia ufficiale in corso a Brasilia, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, e del ministro uscente, Luiz Henrique Mandetta, estromesso ieri dal capo dello Stato per divergenze sulla maniera di combattere la pandemia da coronavirus in Brasile.