Sei ministri cambiati in un solo giorno che, sommati agli altri quattordici sostituiti dall’inizio del suo mandato, fanno del governo Bolsonaro il più camaleontico della storia del Brasile. Ma come ripeteva spesso il cantautore Tom Jobin il Paese verde-oro «non è per principianti» e non sempre tutto è come appare. Quello che a molti, infatti, è sembrato un gesto disperato di un Caligola che si vede franare il Palazzo sotto i piedi, in un momento peraltro tragico come quello della pandemia che il suo governo non riesce più a controllare, è nei fatti un machiavellico piano. Per consolidare il potere di Bolsonaro, innanzitutto, e poi per evitare eventuali impeachment e arrivare alle elezioni presidenziali del 2022 con le spalle forti e coperte.

Allontanando l’impeachment

Dopo le dimissioni dei ministri...