L’Italia ha vinto Euro 2020. Oramai è arcinoto. Con l’Italia, però, in un certo senso ha vinto anche la Scozia. Acerrima nemica dell’Inghilterra in campo e, forse soprattutto, a livello politico. A maggior ragione dopo la Brexit. Il quotidiano indipendentista The National, prima della finale, aveva chiesto a un Roberto Mancini in versione Braveheart di salvare il popolo scozzese da una vittoria dei Tre Leoni. Detto, fatto. Il «Mancio» aveva definito «bella» la trovata, affermando di aver sorriso molto. Durante il viaggio in aereo verso Roma, poi, sempre Mancini si era fatto immortalare con una copia del quotidiano. Non finisce qui, perché il giornale con sede a Glasgow ha deciso di passare dalle parole ai fatti e di dimostrare la propria gratitudine agli Azzurri. Come? In un articolo del 12 luglio, Steward Ward ha annunciato che «The National è pronto a regalare un abbonamento a vita a Mancini e ai suoi giocatori: siamo contenti di averli motivati a dovere prima della partita contro l’Inghilterra, basterà mandarci una e-mail per poter ricevere la loro copia del giornale ogni giorno».