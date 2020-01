A partire dalla mezzanotte di oggi 31 gennaio 2020, le 23 ora di Londra, il Regno Unito esce ufficialmente dall’Unione europea. Sono passati tre anni e mezzo dal referendum del 23 giugno 2016 in cui la maggioranza dei britannici ha preferito il Leave al Remain. Dopo avervi aderito nel 1973, la Gran Bretagna è la prima Nazione ha lasciare l’Unione europea da quando questa è stata fondata. Se ne è parlato tanto negli ultimi anni, ma vediamo in pochi sintetici punti cosa cambierà ora, soprattutto per gli svizzeri.

1. Cosa cambia per uno svizzero che vuole andare nel Regno Unito?

A partire da domani, gli svizzeri e le svizzere continueranno a non aver bisogno di un visto per soggiornare per brevi periodi (inferiori a 3 mesi) nel Regno Unito. Il Governo britannico ha infatti assicurato che i nostri connazionali saranno esonerati dall’obbligo del visto come in passato e lo stesso varrà per i cittadini britannici che si vorranno recare in Svizzera. I cittadini dell’Unione europea possono invece godere dell’accordo di libera circolazione attualmente in vigore solo fino alla fine dell’anno: a partire dal 2021 per andare a vivere e lavorare in Gran Bretagna saranno necessari visto e passaporto.

2. Come si regolarizzano i 35 mila svizzeri in Gran Bretagna?

Alla fine del 2018 (l’Ufficio federale di statistica non dispone ancora di quelli definiti per il 2019) nel Regno Unito vivevano 35.412 cittadini svizzeri. Per restare in quanto residenti, questi hanno dovuto presentare una domanda online per il rilascio di un nuovo statuto di soggiorno («settled status» o «pre-settled status»). La procedura («EU Settlement Scheme») è a disposizione da fine marzo 2019 e la domanda va presentata entro il 30 giugno 2021.

3. Cosa succederà ora tra Berna e Londra?

L’uscita del Regio Unito dall’UE segna l’inizio di un periodo transitorio che durerà fino al 31 dicembre 2020 ma che potrà essere prorogato. Durante questo periodo gli accordi bilaterali raggiunti dalla Svizzera con l’Unione europea continueranno a essere applicabili anche al Regno Unito. In seguito entrerà invece in vigore un nuovo regime di accordi tra i due Paesi. Nell’ambito della strategia «Mind the gap» la Svizzera ha concluso una serie di nuovi accordi in settori quali il commercio, la migrazione, i trasporti stradali e aerei e le assicurazioni che mirano a salvaguardare e, laddove possibile, estendere i diritti e gli obblighi reciproci esistenti. Da parte svizzera i lavori sono coordinati da un gruppo direttivo interdipartimentale guidato dalla Direzione degli affari europei (DAE). Da parte britannica il coordinamento è stato garantito dal Department for Exiting the European Union (DExEU).

4. Ci sarà una frontiera?

Dal 2021 verrà ripristinata una frontiera tra l’Inghilterra e l’Unione europea. Trattandosi di un’isola, già oggi il Paese è inevitabilmente separato dal resto del continente. Ci vorrà però un confine fisico tra l’Irlanda del Nord, che appartiene al Regno Unito, e la Repubblica d’Irlanda, stato membro dell’UE. Aerei e navi già oggi quando arrivano in Gran Bretagna devono effettuare controlli di frontiera e operazioni doganali.

5. Quali sono le relazioni tra i due Paesi oggi?

Ogni anno vengono effettuati circa 58.600 voli tra la Svizzera e il Regno Unito, dove tra l’altro, come anticipato precedentemente, vivono circa 34.500 cittadini e cittadine svizzeri. Nel nostro Paese, risiedono invece 43.000 britannici. Nel 2018, il Regno Unito è stato il sesto partner commerciale della Svizzera, con un volume di scambi di oltre 36 miliardi di franchi svizzeri, e nel 2017 era il terzo mercato in ordine di importanza per le esportazioni svizzere di servizi, mentre la Svizzera era la terza piazza più importante per gli investimenti diretti britannici, come riportato sul sito del Dipartimento federale degli Affari esteri (DFAE).

6. Quali saranno le conseguenze politiche per i britannici?

La Gran Bretagna esce immediatamente dalle istituzioni europee: quindi non avrà più eurodeputati e non parteciperà più ai vertici dell’Unione europea. Durante la transizione continuerà però obbligatoriamente a seguire le direttive europee, anche se non ha più voce in capitolo nella loro formulazione. Fino alla fine dell’anno Londra dovrà anche a versare contributi al bilancio europeo e resterà soggetta alla Corte di Giustizia.

7. Chi ha deciso di lasciare l’UE?

Al referendum del 23 giugno 2016 con cui è stata decisa la Brexit si è registrata un’affluenza del 72% su un totale di 46.501.241 elettori britannici. Il Leave ha vinto con il 51,9% contro il 48,1% del Remain. Il Leave ha superato il 50% in Inghilterra (53,4%) e in Galles (52,5%), non in Scozia e in Irlanda del Nord. I Remainer e i Leaver - gli elettori che volevano rimanere e quelli che volevano dire addio - possono essere messi in due grandi blocchi: a favore dell’UE i giovani e i più istruiti che vivono nelle grandi città, soprattutto Londra; contro l’UE gli anziani e i meno istruiti. Il 68% dei laureati e il 71% dei giovani tra i 18 e i 24 anni hanno votato per rimanere nell’UE; al contrario, il 64% di chi ha più di 65 anni e il 70% di chi ha al massimo un diploma o un livello di istruzione ancora più basso ha votato a favore di Brexit. Tra i due maggiori partiti, i conservatori pro Brexit sono stati il 61%, i laburisti pro UE sono stati il 65% ma i veri europeisti sono stati i liberaldemocratici con il 68% per il Remain.

Cronistoria

31.12.2020 – Termine previsto del periodo transitorio

31.01.2020 – Uscita del Regno Unito dall’UE

31.10.2019 – Firma di un Accordo temporaneo relativo al coordinamento delle assicurazioni sociali

10.07.2019 – Firma di un Accordo temporaneo sull’ammissione reciproca al mercato del lavoro e di una dichiarazione d’intenti sulla cooperazione di polizia

25.02.2019 – Firma dell’Accordo inerente ai diritti dei cittadini

11.02.2019 – Firma dell’Accordo commerciale

25.01.2019 – Firma dell’Accordo sulle assicurazioni e dell’Accordo sul trasporto stradale

17.12.2018 – Firma dell’Accordo sui trasporti aerei

29.03.2017 – Inizio della procedura di uscita dall’UE del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) (data di uscita originale: 29.03.2019)

19.10.2016 – Approvazione della strategia «Mind the gap» da parte del Consiglio federale

23.06.2016 – Referendum popolare sull’uscita del Regno Unito dall’UE («Leave» 51,9%)

