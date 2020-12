Via libera unanime degli ambasciatori UE (Coreper) all’accordo post Brexit sulle relazioni future con il Regno Unito. L’accordo entrerà in vigore provvisoriamente il 1 gennaio 2021. Nel primo pomeriggio è arrivato l’ok anche dal Parlamento europeo. «Per spirito di unità e date le circostanze particolari e uniche, la conferenza dei presidenti del Parlamento UE accetta l’applicazione provvisoria dell’accordo con il Regno Unito per mitigare i disagi per cittadini e imprese e prevenire il caos di uno scenario no-deal»: lo affermano gli eurodeputati in una nota. I presidenti dei gruppi politici hanno anche deciso di esaminare, assieme al Consiglio e alla Commissione, «una proposta per estendere il periodo di applicazione temporanea, consentendo la ratifica parlamentare durante la plenaria di marzo».