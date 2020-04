Nel contempo cala però la percezione di rischio personale fra la gente. Con non più di un 49% che dice oggi di sentirsi «molto in pericolo» di contagio contro il 63% di metà aprile.

Una contraddizione in qualche modo, rilevano i ricercatori, notando che se da un lato monta il rimprovero al governo britannico di non essere stato abbastanza cauto e severo a marzo, dall’altro scema la consapevolezza della necessità di mantenere ora in vigore il lockdown, come Johnson al momento invece indica.