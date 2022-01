L’Unione Europea «deplora» la decisione di Mosca di aggiungere un certo numero di funzionari dell’Ue ad un elenco di persone a cui è stato vietato l’ingresso in Russia. «Questa decisione manca di qualsiasi giustificazione legale e trasparenza e incontrerà una risposta adeguata», ha affermato in serata un portavoce dell’Ue in una nota.