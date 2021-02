Un utente è riuscito a sottrarre diversi audio da alcune stanze di ascolto, così si chiamano i luoghi di discussione della piattaforma, e ritrasmetterle in streaming su un sito di terze parti. Clubhouse ha confermato l’accaduto, ha «bannato in modo permanente» l’utente e implementato nuovi livelli di «protezione» per evitare che questo possa ripetersi.

Secondo i ricercatori dello Stanford Internet Observatory la piattaforma potrebbe però non essere in grado di evitare il ripetersi dell’accaduto e sull’app, al momento disponibile solo per piattaforma iOS e solo su invito, le conversazioni potrebbero essere in qualche modo registrate.