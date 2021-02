E’ entrato in ospedale con le sue gambe, in un’ala privata del King Edward VII Hospital di Londra, dopo essersi sentito poco bene ieri sera nel castello di Windsor dove vive da mesi in isolamento cautelare assieme alla regina Elisabetta in tempi di pandemia, e ora è vigile e «di buon umore». Lo assicurano fonti di Buckingham Palace negli ultimi aggiornamenti pomeridiani sulla salute del principe consorte Filippo, 99 anni, ribadendo che il ricovero ospedaliero «precauzionale» annunciato nelle ore precedenti dovrebbe limitarsi a «pochi giorni di riposo».