L’ondata di freddo - che si è estesa anche alle isole nel mare Egeo, coperte da un manto nevoso e fino a Creta - sta provocando disagi enormi alla popolazione in varie parti del Paese, con interruzione alla corrente elettrica e problemi alla circolazione stradale. La Protezione civile ha annunciato che le nevicate proseguiranno anche domani con temperature sotto lo zero.

Secondo una persona in questo momento all’interno dell’edificio contattata dall’agenzia italiana Ansa, vengono offerti pernottamenti in hotel nelle vicinanze soltanto per i passeggeri in transito da Istanbul e moltissimi viaggiatori sono costretti a stare seduti a terra per mancanza di panchine disponibili.