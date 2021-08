«Profonda tristezza» per i «tragici eventi» in Afghanistan è stata espressa dall’ex presidente repubblicano degli Stati Uniti George W. Bush, che ordinò i primi bombardamenti sul Paese asiatico in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre negli USA.

In un messaggio diffuso dalla sua fondazione spiega che lui e la moglie Laura seguono gli sviluppi a Kabul «con il cuore pesante per il popolo afghano, che ha sofferto così tanto, e per gli americani e i loro alleati della Nato, che hanno sacrificato così tanto».

L’ex leader e il personale al George W. Bush Presidential Center si dicono «pronti, come americani, a offrire sostegno ed assistenza in questo momento di necessità». Bush sottolinea che «il governo degli Usa ha l’autorità legale per minimizzare la burocrazia per i rifugiati durante una grave crisi umanitaria. E abbiamo le risorse e la responsabilità per garantire un passaggio sicuro per loro».

L’ex presidente ringrazia poi le forze armate statunitensi per i loro sacrifici in Afghanistan, e manifesta ottimismo per il futuro, «anche se siamo in tempi in cui è difficile essere ottimisti», citando le parole du Sakena Yacoobi dell’Afghan Institute of Learning, che ha aperto scuole per ragazze e donne in tutto il paese: «Anche se abbiamo paura, non siamo sconfitti. Le idee non spariscono così facilmente. Non si possono uccidere i mormorii nel vento. I talebani non possono schiacciare un sogno. Vinceremo, anche se ci vorrà più tempo di quanto ci auguravamo».

