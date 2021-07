(Aggiornato alle 07.55) Quasi tutte le restrizioni legate alla pandemia di coronavirus sono state revocate in Inghilterra con lo scattare della giornata odierna, ribattezzata «Freedom Day», nonostante una fiammata di contagi che preoccupa in molti tra scienziati e politici. A partire dalla mezzanotte ora locale (l’1:00 in Svizzera) auditorium e stadi possono riaprire a pieno regime, le discoteche tornano ad accogliere il pubblico, il servizio bar è nuovamente autorizzato nei pub e non c’è più limite al numero di persone che possono radunarsi. Indossare la mascherina non è più obbligatorio sui trasporti pubblici e nei negozi, e il telelavoro non è più obbligatorio. Diversi locali notturni e discoteche hanno aperto le porte per festeggiare l’evento e sono subito stati presi d’assalto. Da inizio pandemia oltre 128.700 persone sono morte per COVID-19 nel Regno Unito, dove la contaminazione è salita nelle ultime settimane. Il Paese è il più colpito in Europa per numero di casi e per due giorni consecutivi ha superato i 50.000 nuovi contagi giornalieri. Scozia e Galles mantengono l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso nei luoghi pubblici.