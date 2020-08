In mezzo a queste accuse, che compaiono in diverse analisi più o meno partigiane, si sta facendo strada l’ipotesi, per molti forse più agghiacciante, che la responsabilità di aver devastato Beirut, causando più di 135 morti e migliaia di feriti, debba essere attribuita a un incidente causato, ‘semplicemente’, dall’incuria di una serie di funzionari.

Si sono addensate nelle ultime ore una serie di ricostruzioni, basate solo su testimonianze non verificabili e che riferiscono della presenza di velivoli militari israeliani sopra i cieli di Beirut poco prima dell’esplosione. Ogni giorno l’aviazione israeliana sorvola i cieli del Libano da anni. C’è chi ha addirittura detto di aver visto un missile colpire il porto dal mare. Israele è stato il primo paese straniero a reagire ieri pomeriggio, affermando di non essere coinvolto nell’accaduto.

Secondo diversi analisti, il porto conteneva la Santa Barbara del movimento sciita filo-iraniano. Circostanza smentita più volte dal Partito di Dio. Hezbollah, affermano alcuni, aveva immagazzinato i suoi missili nel cuore di Beirut proprio per evitare che Israele potesse bombardare i suoi depositi, come invece succede sempre più spesso nella vicina Siria.

Per ora si tratta di ipotesi. In un paese che attende ancora di conoscere la verità sull’uccisione nel 2005 dell’ex premier Rafiq Hariri, morto in un attentato poco lontano dal devastato porto della città, nessuno si attende risultati concreti dalle inchieste in corso. Anche per questo le teorie del complotto sono sempre più popolari.