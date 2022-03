Sì, diverse persone stanno prenotando un appartamento o una casa in Ucraina tramite Airbnb. Può sembrare strano, se non addirittura paradossale. Soprattutto considerando il contesto: il Paese è in guerra e, ogni giorno, migliaia e migliaia di cittadini raggiungono il confine occidentale per scappare dalle bombe e dall’orrore. Eppure le prenotazioni parlano chiaro: la meta è ambita, tanto quanto una cittadina sulla costa durante il famoso (e famigerato) spring break, fa notare il New York Post.

In realtà c’è una spiegazione logica. O, meglio, c’è un’idea precisa e, per certi versi, geniale lanciata dal popolarissimo account Instagram Quentin.Quarantino mercoledì. Della serie: «Perché non prenotiamo una stanza, un appartamento o una casa in Ucraina su Airbnb? Così facendo, aiutiamo la popolazione...