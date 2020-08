«Se non ci liberiamo del virus ovunque nel mondo non possiamo ricostruire le nostre economie. Prima fermiamo la pandemia prima possiamo garantire la ripresa di settori interconnessi come viaggi, commercio e turismo», Ghebreyesus.

La Commissione europea ha concluso oggi colloqui esplorativi con Johnson & Johnson per l’acquisto di un potenziale vaccino contro la COVID-19. Ciò segue i primi passi positivi con Sanofi-GSK, il 31 luglio. Il contratto previsto con Johnson & Johnson offre la possibilità per tutti gli Stati membri dell’Ue di acquistare il vaccino, nonché di donare ai Paesi a reddito medio e basso. Si prevede inoltre che, una volta che un vaccino si è dimostrato sicuro ed efficace contro la COVID-19, la Commissione disporrà di un quadro contrattuale per l’acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell’Ue e ulteriori 200 milioni di dosi di vaccino.