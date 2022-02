Stoltenberg - in Romania per accogliere le truppe statunitensi alla base di Costanza, sul Mar Nero - ha insistito sull’alto numero di agenti d’intelligence russi presenti in Ucraina.

«Il Mar Nero è d’importanza strategica per la Nato, la sicurezza in quest’area coinvolge tre Paesi membri e due Paesi partner, come Ucraina e Georgia», ha aggiunto il segretario generale della Nato. «Ecco perché la presenza delle truppe americane in Romania è così importante, lancia un messaggio di unità alla Russia», ha sottolineato Stoltenberg.