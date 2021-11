La giornata di ognuno dei 30mila delegati della COP26 di Glasgow – osservatori, attivisti, scienziati, giornalisti, negoziatori – inizia allo stesso un modo: un improvvisato laboratorio di analisi domestico, in albergo, negli appartamenti Airbnb o nei letti di fortuna trovati chissà dove, attrezzato prima o dopo colazione per somministrarsi da soli un test COVID rapido da registrare sul sito della sanità britannica. Senza l’sms di conferma, non si entra: tredici giorni, tredici tamponi. La ventiseiesima conferenza delle parti sui cambiamenti climatici organizzata dall’ONU è la prima a ricevere questa mole di attenzione globale, ma è anche la prima a doversi svolgere durante una pandemia. Nel Regno Unito delle aperture a rotta di collo, lo Scottish Event Campus prova a funzionare come una bolla,...