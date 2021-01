La variante britannica della COVID e i test sui camionisti condotti a cavallo del Natale hanno creato il caos viario sulle strade del Kent e in paticolare a Dover, porto sulla Manica, che ora deve confrontarsi con i nodi della Brexit. L’ex sindaco Chris Precious, oggi membro del Consiglio di Città, fa il punto su quanto accade nel Regno Unito e sulle sue nuove sfide.

Come vive Dover questo inizio d’anno fuori dall’UE e quali sono le principali preoccupazioni?

«È presto per dire dove andremo a planare. Le nostre preoccupazioni sono quelle di non restare isolati. Le imprese locali sono confrontate con le nuove regolamentazioni e cercano di districarsi con la nuova realtà come meglio possono. La metà di queste aziende ha reagito positivamente, l’altra no. C’è chi dice di essere pronto; chi al contrario,...