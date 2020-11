«Vietato parlare di coronavirus», «è sconsigliato formulare possibili scenari, veggenze su prossimi DPCM, virologia»: si legge così su un cartello giallo ben visibile sulla macchinetta del caffè in un bar nella zona di Ponte Galeria a Roma.

«Avevamo notato che dopo le vacanze serpeggiava il malumore tra i clienti - spiega la proprietaria, Cristina Mattioli -. Tutti facevano colazione e prendevano il caffè da soli. E se qualcuno parlava era per rimuginare sul cattivo comportamento di chi in estate non aveva rispettato le regole.