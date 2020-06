Sono 23 nelle ultime 24 ore le vittime da coronavirus in Italia, a fronte delle 24 di ieri, ossia di nuovo il livello più basso da inizio marzo. In Lombardia nell’ultima giornata si sono registrate 3 vittime, mentre ieri erano state 13. Il numero totale dei morti in Italia sale a 34.657. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.