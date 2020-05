Calano i contagi e le persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati odierni della Protezione civile gli attualmente contagiati sono 62.752, ossia 2.377 in meno rispetto a ieri, con 665 nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano 813). I nuovi decessi registrati sono 161, in linea con il dato del giorno precedente (162 vittime), per un totale di 32.330 morti dall’inizio della pandemia. Diminuiscono anche le persone riocoverate negli ospedali: in terapia intensiva si trovano oggi 676 pazienti, 40 in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 9.624 (-367 rispetto al giorno precedente), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 52.452 persone (-1970 rispetto a ieri).