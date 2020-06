Calano i contagi in Italia, ma l’85% è in Lombardia

Cala ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia, con un incremento di 303 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 338. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 259 in più, pari al 85,5% dell’aumento odierno in Italia. Il numero dei casi totali è arrivato a 237.290.