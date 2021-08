Un turista svizzero è stato arrestato nella notte a Riccione. In stato di agitazione per abuso di alcol o altre sostanze, riportano i media italiani, l’uomo ha cominciato a infastidire i passanti, danneggiando inoltre una serie di veicoli parcheggiati lungo viale D’Annunzio. All’arrivo dei carabinieri, il turista elvetico ha reagito violentemente sferrando calci e pugni ed è stato dunque bloccato e tratto in arresto.