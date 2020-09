Colto in fallo Emanuele Ndoj. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, il calciatore italiano naturalizzato albanese era stato contagiato durante una vacanza in Sardegna. Per lui ed altri tre amici era stato disposto l’obbligo di quarantena, ma i quattro sono stati trovati in un bar nel corso di un controllo anticovid da parte dei Carabinieri. Per i quattro è subito scattata una denuncia penale.