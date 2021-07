I tifosi inglesi non hanno preso bene la sconfitta in finale (in casa, a Wembley) agli Europei di calcio contro l’Italia. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha denunciato oggi gli «insulti razzisti» subiti dai giocatori . I calciatori della nazionale inglese «meritano di essere trattati da eroi», non coperti da «insulti razzisti sui social media», ha twittato il leader conservatore sottolineando che i «responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi di se stessi».