Le temperature schizzate oltre i 30-32 gradi in gran parte d’Inghilterra e Galles non accennano per ora a scendere. E a poco sono serviti i richiami degli ultimi giorni del governo a non confondere l’annunciato alleggerimento del lockdown con una sorta di ‘tana libera tutti’ sul fronte dell’emergenza Covid-19: piaga che nel Regno ha mietuto in cifra assoluta più morti che in qualsiasi altro Paese europeo e continua a provocare in media oltre 100 decessi al giorno malgrado il calo dei contagi.