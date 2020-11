Dalla calma apparente alla paura e alla tensione. L’America si è confrontata ieri con un panorama che ha confermato le previsioni più pessimiste degli esperti. E ha cercato di prepararsi a un lungo periodo di incertezze. «Sono una newyorkese, non ho paura di niente» dice Louise Denny. Il seggio elettorale di Manhattan in cui ha fatto la scrutatrice volontaria per tutta la giornata di martedì ha chiuso con calma, non c’è stata coda per votare, i poliziotti, che certo lo hanno sorvegliato, sono rimasti discretamente nell’ombra.

Solo pochi giorni prima, attorno allo stesso seggio, una dimostrazione rumorosa dei sostenitori di Trump aveva spaventato gli elettori che erano in coda per votare in anticipo. Nel giorno del voto, invece, tutto è sembrato tranquillo, per strada c’era poca gente, i pannelli...