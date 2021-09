L’idea un po’ donchisciottesca lanciata sui social network da uno stuolo di camionisti italiani di voler bloccare il traffico autostradale per protestare contro l’introduzione dell’obbligo del Green pass a partire dal 15 ottobre che coinvolge anche loro, ha dovuto fare i conti con la realtà. Ieri, primo giorno dell’iniziativa sull’agenda degli organizzatori - nonostante i ripetuti appelli che si sono susseguiti da giorni sulle messaggerie di WhatsApp e Telegram - i segnali visibili della protesta degli autisti, stando alle indicazioni ufficiali, sarebbero stati, in realtà, piuttosto contenuti (c’è chi, senza mezze misure, ha parlato di flop). Sempre sui social c’è però anche chi si è lamentato del traffico. I promotori, che non sono stati appoggiati da alcuna organizzazione sindacale o di categoria (la protesta è infatti partita dal basso) appellandosi ai loro sostenitori, gli hanno chiesto di percorrere in camion (ma anche in furgone o in automobile a seconda dei mezzi a disposizione) tratti autostradali a una velocità massima di 60 km/h con le quattro frecce accese in segno di riconoscimento.

Impatto limitato

Così è stato, ma come detto, con un effetto sulle strade della Penisola a «macchia di leopardo» e con un impatto, all’apparenza, limitato. Non ci sono stati quegli intasamenti stradali auspicati (a parte i soliti) che per i promotori dell’iniziativa sarebbero stati funzionali a far decollare l’azione di protesta contro l’obbligo del certificato verde che creerebbe difficoltà a migliaia di autisti non ancora vaccinati. Da Napoli a Bologna, da Roma a Verona, da Firenze a Venezia a Milano, gli autotrasportatori che hanno aderito all’azione, hanno però dato il la ad una protesta che allo stato attuale - parole degli addetti alla sicurezza - non sarebbe giusto sottovalutare dato che non è ancora chiaro come possa evolvere fino al prossimo weekend (l’azione dovrebbe durare almeno una settimana). Le forze dell’ordine, intanto, mantengono alta l’allerta. Anche perché le proteste contro il Green pass proseguono in tutte le città italiane. Ma se l’obiettivo di coinvolgere 35 mila autisti professionisti pare essere lontano, le motivazioni sono presto spiegate. Ieri e domenica notte (poco prima che iniziasse la protesta) alcuni camionisti che abbiamo incontrato nelle aree di sosta sulla A4 tra Milano e Bergamo e sull’A8 a Varese ci hanno spiegato il loro punto di vista.

«Un falso problema»

«Quello del Green pass è un falso problema» - taglia corto Raffaele, 53 anni, autista di un TIR di Asti che trasporta prodotti metalmeccanici. «Viaggiamo in tutta Europa per cui dobbiamo avere il certificato verde, fare solo tamponi sarebbe impossibile. Ero a conoscenza di quest’azione di protesta, ma francamente credo che non avrà il successo che si attendono i promotori. Il punto è che bisogna parlare dei problemi autentici della categoria, il settore è diventato una vera e propria giungla dove non ci sono più regole». Gianfranco, 61 anni, che con il suo camion trasporta sabbia verso la Svizzera, dice di aver sentito parlare dell’iniziativa ma che «le persone si schiavizzano diversamente, non a causa del Green pass. Abbiamo sempre fatto sacrifici e non ci siamo mai tirati indietro. Ricordo tanti anni fa rimanemmo a casa per protestare contro il taglio delle buste paga, qui si parla di un’altra cosa. Contro il virus la maggior parte di noi è vaccinata. Passando di frequente dalla dogana svizzera non avrei certo potuto rinunciare a vaccinarmi. Che ci vuoi fare?».

L’iniziativa è stata organizzata tramite i social network e le reti di comunicazione mobili

Tra decine di camion polacchi, lituani, rumeni e tedeschi, incontriamo anche Ion, 55 anni, appena uscito da un autogrill dove è andato a rifocillarsi prima della notte. È impiegato in una società di autotrasporto italiana che commercia prodotti chimici. «Sono arrivato da poco da Lautenburg, in Germania, non so nulla di questa protesta. In Romania il 70% delle persone non è vaccinata. Io lo sono. Ma le restrizioni aumentano. I politici ci mettono gli uni contro gli altri. È un errore! Ma se dovessi dare la mia solidarietà a questi colleghi lo farei. Domani mattina però devo ripartire molto presto».

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata