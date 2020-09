Se Joe Biden deve stare attento ad alcuni Stati chiave come la Florida e l’Arizona, per Donald Trump suona il campanello d’allarme in tre stati vinti nel 2016: Texas, Georgia e Iowa.

Secondo l’ultimo sondaggio condotto dal Siena College per il New York Times in Texas il presidente americano è in vantaggio su Joe Biden di soli tre punti (46% a 43%). In Georgia è un vero e proprio testa a testa, con entrambe i candidati al 45%, mentre anche in Iowa Trump è avanti di soli tre punti (45% a 42%).