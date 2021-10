Ciò dovrebbe contribuire a fare luce su come e quando il coronavirus responsabile sia passato dall’animale all’uomo. Lo scrive la Cnn in esclusiva, citando un «funzionario cinese».

I campioni della banca del sangue sono stati conservati per due anni, hanno affermato i funzionari cinesi, nel caso in cui fossero necessari come prova in eventuali azioni legali. Quel periodo scadrà presto per i mesi chiave di ottobre e novembre 2019, quando la maggior parte degli esperti pensa che il virus potrebbe aver infettato gli esseri umani prima di dicembre.