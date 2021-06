Altre due chiese sono state incendiate ieri nei territori indigeni del Canada occidentale, portandone a quattro il numero totale dopo la scoperta di un migliaio di tombe anonime vicino ad ex scuole per nativi gestite dalla Chiesa cattolica nella Columbia Britannica.

I ritrovamenti delle tombe hanno riacceso il trauma vissuto da circa 150.000 bambini amerindi, métis e inuit, separati dalle loro famiglie, dalla loro lingua e dalla loro cultura e iscritti con la forza fino agli anni ‘90 in 139 di queste scuole per indigeni in tutto il Paese. Molti di loro hanno subito maltrattamenti o abusi sessuali e più di 4.000 sono morti lì, secondo una commissione d’inchiesta che aveva concluso per un vero e proprio «genocidio culturale» per conto del Canada.