Una nuova colata di lava del vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da quasi tre settimane a La Palma (Canarie), sta provocando una «tremenda distruzione» mentre scorre dal cratere. Lo rende noto sui social l’Istituto di Vulcanologia delle Canarie (Involcan).

Per il momento, le autorità non hanno emesso nuove allerte rivolte alla popolazione. Il magma «sta rendendo difficili i movimenti del nostro personale presente in zona», aggiunge Involcan.