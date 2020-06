Cancellato «Cops», il reality sulla polizia americana

L’ultimo saluto a George Floyd non ferma l’America che scende di nuovo in piazza contro il razzismo e per chiedere una riforma della polizia. Nelle maggiori città americane vi sono state imponenti manifestazioni per dimostrare che questa volta si deve voltare pagina. A New York migliaia di persone si sono radunate sulle 42. strada. A Washington e Los Angeles si sono ripetute le scene degli ultimi giorni, con giovani armati di mascherina che hanno protestato.