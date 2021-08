Un gruppo di esperti nazionali ha pubblicato oggi un rapporto in merito allo screening del cancro del collo dell’utero. Secondo le nuove raccomandazioni, il metodo primario di esame per le donne fra i 30 e i 70 anni dovrebbe essere il cosiddetto test HPV.

Lo screening di tale tumore si basa sull’esecuzione regolare di uno striscio del collo dell’utero. Attualmente, scrive in una nota odierna la Lega svizzera contro il cancro, sono disponibili due metodi per analizzarlo. Il più diffuso in Svizzera è l’esame delle alterazioni cellulari («Pap test»).

Quasi tutti questi tipi di cancro sono provocati da un’infezione dal virus del papilloma umano (HPV), principalmente trasmesso per via sessuale. A livello internazionale pertanto si sta affermando sempre più la ricerca del virus nello striscio («test HPV»). Il comitato di esperti suggerisce dunque di fare ricorso a questo metodo più moderno per le persone dai 30 anni in su.

Il cancro del collo dell’utero è il quarto tumore maligno più frequente tra le donne al mondo e uno dei pochi che potrebbe essere eliminato grazie allo screening e alle vaccinazioni anti-HPV, viene precisato nel comunicato. Ogni anno in Svizzera circa in 260 si ammalano e 70 muoiono per le sue conseguenze.

Il comitato interdisciplinare ha per la prima volta valutato sistematicamente i metodi di screening relativi a questo tumore. I risultati confermano che è sufficiente un esame di riconoscimento precoce ogni tre anni per donne, persone non binarie e uomini transgender con utero. Uno annuale non comporterebbe invece un beneficio aggiuntivo.

La Lega contro il cancro fa notare come i test HPV non siano al momento coperti dall’assicurazione obbligatoria di base e chiede che ciò cambi per la fascia d’età 30-70. Inoltre, l’associazione ribadisce l’importanza di un’informazione esaustiva e chiara, che permetterebbe di ridurre le disparità esistenti nell’accesso allo screening.

©CdT.ch - Riproduzione riservata