L’individuo che questa mattina ha attaccato un poliziotto all’arma bianca inneggiando al Profeta nel centro di Cannes, nel sud della Francia, non aveva nessun precedente giudiziario e non era schedato per «radicalizzazione»: è quanto riferito dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, giunto sul posto per esprimere il suo sostegno agli agenti.