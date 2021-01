(Aggiornato alle 17.09) I partecipanti alle prove generali per la cerimonia di insediamento di Joe Biden, sui gradini del Campidoglio sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Tutta l’area di Capitol Hill, dove ha sede il Congresso americano, è stata messa in lockdown in seguito all’allarme per la sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato provocato da un incendio nelle vicinanze: le fiamme si sarebbero sviluppate in un accampamento sotto un ponte dove vivono dei senzatetto e dove avrebbe preso fuoco una tenda. Le autorità per le emergenze di Washington DC hanno fatto sapere che l’incendio è stato domato in poco tempo e non si registrano feriti.