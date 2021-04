«Mi dispiace, me ne sto andando vivrò da senzatetto»: è l’ultimo disperato messaggio inviato da Noah Green, l’aggressore di Capitol Hill, alla sorella Brendan che lo ospitava in un appartamento in Virginia. «Grazie per tutto quello che hai fatto per me, ti ho sempre ammirato», aggiungeva il 25enne in quello che si è rivelato il suo addio, meno di 24 ore prima del folle gesto in cui ha ucciso un agente ed è stato a sua volta ucciso.