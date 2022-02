Spuntano nuove carte che mostrano come Donald Trump fosse più direttamente coinvolto di quanto si sapesse nei piani dei suoi consiglieri esterni per usare le agenzie di sicurezza nazionali nel tentativo di provare le sue accuse di frodi elettorali.

Si tratta della stesura di due versioni di un ordine esecutivo per sequestrare le macchine elettorali, uno per il Pentagono e l’altro per il dipartimento della sicurezza interna.