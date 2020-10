Intanto cresce la frustrazione del presidente per la mancata spinta finale delle forze investigative, come successe nel 2016. Lo scrive il Washington Post. Trump, secondo il quotidiano, sperava che Wray e Barr mettessero sotto inchiesta i Biden.

Una indagine che aveva sollecitato pochi giorni fa in una intervista alla Fox, in cui incalzava Barr ad agire dopo aver definito i Biden una famiglia «corrotta» e «criminale» per le attività economiche di Hunter in Ucraina e in Cina mentre il padre era vicepresidente.