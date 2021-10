Il capitano Kirk oggi vola nello spazio, anche se per pochi minuti. Il novantenne attore canadese William Shatner, che interpretò il comandante dell’Enterprise in Star Trek, diventerà la persona più anziana a lambire il cosmo.

Il lancio, rimandato ieri per il vento, è previsto per oggi alle 9 (le 16 in Svizzera) dalla base di lancio nell’ovest del Texas. La capsula Blue Origin si sgancerà dal razzo vettore riutilizzabile New Shepard e si fermerà per alcuni minuti in assenza di gravità oltre la cosiddetta ‘Linea di Karman’, collocata a 100 km di altitudine, che convenzionalmente segna il confine fra l’atmosfera terrestre e lo spazio.