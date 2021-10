Cartier, il prestigioso marchio del gruppo romando Richemont, e il colosso francese del lusso Kering lanciano la «Watch and Jewellery Initiative 2030», in collaborazione con il Responsible Jewellery Council, la principale autorità per gli standard nel settore globale dell’orologeria e della gioielleria, che conta 1’500 aziende associate in 51 paesi nella fornitura della gioielleria dalla miniera alla vendita al dettaglio, che collabora con i membri di tutto il mondo per creare una catena di approvvigionamento sostenibile.

«Per la prima volta nel settore - si legge in una nota - nasce così un’iniziativa che mira a riunire marchi di orologi e di gioielli in tutto il mondo per iniziare un viaggio collettivo verso un futuro a basse emissioni di carbonio e garantire che l’industria crei risultati positivi per il pianeta e per le persone».

Spinti dalla convinzione comune che gli obiettivi di sviluppo sostenibile globali e le aspirazioni per un’industria sostenibile possano essere raggiunti solo attraverso azioni collaborative, Cartier e Kering lanciano l’iniziativa che intende accogliere tutti i marchi di orologi e di gioielli con un’impronta nazionale e internazionale disposti ad impegnarsi in una serie di obiettivi in tre aree: costruire la resilienza climatica, preservare le risorse e promuovere l’inclusione.

