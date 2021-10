La Casa Bianca ha svelato il piano per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni, piano che ora dovrà ricevere l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA). L’amministrazione USA, si spiega, si è assicurata abbastanza vaccini per immunizzare circa 28 milioni di bambini e l’operazione coinvolgerà oltre 25 mila medici pediatri, centinaia di centri medici anche nelle zone più remote del Paese e decine di migliaia di farmacie.