Biden, intervenendo a un incontro virtuale con l’Associazione della Guardia nazionale, ha attaccato l’uso del presidente americano dei soldati federali per reprimere le protese antirazziste esplose negli ultimi mesi nelle città Usa. «Vi prometto che da presidente non userò mai la Guardia nazionale per motivi politici o di vendetta personale. Questo non è ‘law and order’, questo è usare l’esercito come una milizia privata violando i diritti dei cittadini».