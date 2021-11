La Corte Suprema ha congelato l’esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Tel Aviv che aveva ordinato il rientro in Italia di Eitan entro 15 giorni pur dando tempo 7 giorni di sospensione in vista del possibile ricorso da parte dei legali del nonno materno Shmuel Peleg. Lo hanno fatto sapere gli stessi legali di parte.

«Siamo contenti - ha detto l’avvocato Ronen Dlayahu - che la Corte Suprema abbia deciso di sospendere quella esecutività e che esamini il caso. Speriamo che la materia del ricorso sia discussa in maniera approfondita e che alla fine - ha aggiunto - in questo caso tragico e senza precedenti sia visto il bene del bambino».

Secondo fonti legali Peleg, la Corte Suprema ha dato tempo fino al 21 novembre agli avvocati di Aya Biran - zia paterna del piccolo e sua affidataria - per far giungere le proprie osservazioni e fino al 23 novembre a quelli di Peleg - se vogliono - per ulteriori osservazioni. Poi, una volta ricevuti questi documenti e analizzati, la Corte deciderà sulla prosecuzione dell’esame del caso.