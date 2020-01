Il filmato del sistema di video sorveglianza sul primo tentativo di suicidio in cella di Jeffrey Epstein è stato distrutto per errore. Lo riportano i media Usa citando i procuratori dell’inchiesta, nella quale il finanziere era accusato di aver abusato di decine di ragazzine, alcune anche di 14 anni.

Inizialmente sembrava che il video fosse scomparso o che fosse stato distrutto, alimentando teorie cospirative sulla morte di Epstein, ma poi il carcere di New York aveva assicurato che era stato salvato. Ora è arrivata la notizia che quel video non esiste più: il penitenziario ha salvato le immagini di una cella sbagliata, quindi quelle riguardanti il miliardario non esistono più.