Uno dei quattro agenti di polizia accusati per l’omicidio di George Floyd è stato affrontato da un’acquirente che lo ha filmato mentre faceva la spesa sabato nel Minnesota.

«Quindi sei fuori di prigione e fai shopping tranquillamente, come se non avessi fatto nulla», lo ha affrontato la donna. Nel video si vede Keung rispondere: «Capisco. Mi spiace, prendo le mie cose e vado via». Al che la donna ribatte: «No, non vogliamo che tu abbia le tue cose, vogliamo che tu sia rinchiuso».