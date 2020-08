Derek Chauvin, l’ex agente della polizia di Minneapolis accusato di aver ucciso lo scorso maggio George Floyd tenendogli per 8 minuti il ginocchio pressato sul collo, ha chiesto ai giudici di archiviare le accuse nei suoi confronti.

È quanto emerge, riporta la Cnn, dai documenti depositati ieri dai legali di Chavin in cui si afferma che non vi sarebbero abbastanza elementi a sostegno dell’accusa di omicidio.

Il procuratori, da parte loro, nell’udienza di ieri hanno annunciato che chiederanno le aggravanti per Chauvin e gli altri 3 agenti sotto processo considerata la natura crudele del loro crimine.»Mr Floyd è stato trattato in un modo particolarmente crudele», hanno scritto. «Nonostante continuasse disperatamente a dire di non riuscire a respirare e che sarebbe morto, e nonostante le richieste dei testimoni, l’imputato e gli altri hanno continuato a tenerlo bloccato».