Le parole dell'ex presidente

«Dovremmo spaccargli la testa. È così che dovremmo trattare queste persone» di Black Lives Matter. Lo avrebbe detto Donald Trump durante i mesi caldi del 2020, quando migliaia di persone sono scese in piazza in America per manifestare contro la violenza della polizia dopo la morte di George Floyd. A rivelarlo è un nuovo libro sull’amministrazione Trump scritto dal giornalista del Wall Street Journal Michael Bender e anticipato da Cnn. Nel libri dal titolo Frankly, We Did Win This Election; The Inside Story of How Trump Lost, si raccontano quelle giornate di fuoco del maggio e del giugno 2020 e il pressing dell’allora presidente per far intervenire l’esercito contro i manifestanti. Una pressione alla quale il capo delle forze armate Mike Milley ha opposto resistenza. «Sparate» ai manifestanti per i diritti civili, avrebbe anche aggiunto l’ex presidente.