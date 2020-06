L’attorney general di Minnapolis ha riqualificato le accuse per la morte di George Floyd, accusando l’agente Derek Chauvin non più di omicidio colposo ma di omicidio volontario non premeditato. Ora rischia sino ad un massimo di 40 anni di carcere, secondo il capo di imputazione depositato in tribunale. Ordinato l’arresto anche per gli altri tre agenti coinvolti, accusati di complicità in omicidio di secondo grado, ossia omicidio volontario non premeditato. Lo riportano i media Usa. «Un passo importante verso la giustizia»: così la famiglia di George Floyd ha commentato gli sviluppi dell’inchiesta sui quattro agenti.