Si apre stamani a Istanbul il processo in contumacia contro 20 cittadini sauditi per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto il 2 ottobre 2018 nel consolato di Riad della metropoli sul Bosforo.

Il reporter è stato fatto a pezzi e i suoi resti non sono mai stati ritrovati. Tra gli imputati, che rischiano l’ergastolo, ci sono due fedelissimi del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il suo ex consigliere per i media Saud al-Qahtani e l’ex numero 2 dell’intelligence Ahmed al-Assiri, accusati di aver guidato a distanza il commando omicida di altri 18 uomini.